Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor, 29 Ekim'de Süper Lig ekibi Kasımpaşa Spor'u kendi sahasında ağırlayacak.

Maç öncesinde Kahta eski çarşı esnafları ve iş insanı aynı zamanda siyasetçi Serhat Erdem, Kahta 02 Spor'a moral ziyaretinde bulundu. Takımın antrenmanına giderek futbolcularla bir araya gelen Erdem, sporculara tatlı ikramında bulundu.

Erdem, yaptığı açıklamada Kahta 02 Spor'a gönülden destek verdiklerini belirterek, 'Maça günler kala ilçemizin dört bir yanına astığımız destek afişleriyle takımıza olan inancımızı göstermek istedik. Kahta 02 Spor'a 150 bin TL prim desteği sağlayacağız. Ayrıca, maçın giriş ücretlerinin SMA hastası İkra'ya bağışlanacağını öğrendik. Biz de bu anlamlı desteğe katkı sunmak adına 200 adet maç biletini satın alarak destek olacağız.' dedi.

Serhat Erdem, 'Kahta 02 Spor'u yalnız bırakmayacağız. Çünkü bu takım Kahta'nın birliği, gençliğin umudu ve ilçemizin ortak gururudur.' ifadelerini kullandı.

