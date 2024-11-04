Erbakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sabaha karşı yapılan kayyum atamalarını "yıllardır sahnelenen bir senaryonun tekrarı" olarak nitelendirdi. "Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir," diyen Erbakan, her iki tarafı da bu süreci sonlandırmaya davet etti.

"Yasalarda Sorun Varsa, TBMM’de Değişiklik Yapılmalı"

Erbakan, bu durumun kanuni çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı. Yasalarda bir sorun olduğu düşünülüyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) acil düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor ve sonuç olarak seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da, sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor."

"Seçilmiş Meclis Yeni Başkan Seçmeli"

Erbakan, sorunun çözümü için belediye başkanlarının seçim sürecinde daha titiz bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu. Seçim sonrası bir suç tespit edildiğinde, kayyum atanması yerine belediye meclislerinin kendi içlerinden yeni bir başkan seçmesinin daha demokratik bir çözüm olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti için en doğru çıkış yolunun "adalet, hukuk ve millet iradesine saygı göstermek" olduğunu belirten Erbakan, örgütlerle mücadelede etkin yolun, "köklü bir devlet anlayışıyla" hareket etmek olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA