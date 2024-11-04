Coşkun, ülkede her gün anti-demokratik uygulamalar, haksızlıklar ve hukuksuzluklarla karşılaştıklarını ifade ederek, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti. Bu sorunlar varken, iktidarın Kürt halkına yönelik politikalarını eleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde kayyım atanan belediyelerin yeniden halkın iradesiyle seçildiğini hatırlatan Coşkun, sabah saatlerinde hukuka aykırı bir şekilde Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atandığını vurguladı. Bu durumun sadece Kürtlerin değil, 85 milyon vatandaşın ortak meselesi olduğunu belirterek, bunun bir demokrasi, adalet, hukuk ve özgürlük sorunu olduğunu söyledi.

Coşkun, kayyım politikalarının AK Parti'nin siyasi tükenmişliğini gösterdiğini ve Kürtleri demokratik siyasetin dışına itme çabası olduğunu ifade etti. Bu çabanın boşa çıkacağını belirten Coşkun, "Kayyım politikaları evet bize dert oldu ama biz de AKP iktidarının karşısında diz çökmedik. Bu da onlara dert olsun." dedi.

Son olarak, tüm demokratik kamuoyunu kayyım atamalarına karşı çıkmaya davet eden Coşkun, seçme ve seçilme hakkının korunmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA