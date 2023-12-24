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Ensar Vakfı Başkanı İzci, yerli ve milli eğitim için STK'larla yapılan protokollerin hayati derecede önemli olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Yerli ve milli bir eğitim paradigmasıyla medeniyet değerlerimizi merkeze alan Sivil Toplum Kuruluşları ile milli eğitim bakanlığının yapmış olduğu protokoller çocuklarımızın geleceği için hayati derecede önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Adıyaman İl Başkanı Gaffari İzci'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile STK'lar arasında yapılan protokollere ilişkin olarak yaptığı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i savunduğu açıklaması şöyle:

Bu hafta TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken sayın bakanın sivil toplum kuruluşlarına sahip çıkması bu ülkenin medeniyet değerlerine, yerli ve milli duruşuna baştan beri sorunlu olan batılı seküler çevreleri rahatsız ederek milli eğitim bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin hakkında linç kampanyası başlattılar ve bunu da hiç inanmadıkları halde maalesef her zamanki gibi demokrasi, cumhuriyet, laiklik ve insan hakları naraları atarak yaptılar.

Biz sizin ne kadar demokrat, aydın ve insan olduğunuzu kayıtsız şartsız taklit ettiğiniz batılı ağabeylerinizden tanıyoruz ve artık bütün dünya Gazze’de yaşanan mezalimden ağababalarınızı tanıdığı gibi bizde sizi sessizliğinizden, çocuk, bebek ve sivil halkı öldüren seri katillere hiçbir tepki koymayışınızdan tanıyoruz.

"Bu STK’lar ne yapıyor da bu güruhun sesi çıkıyor?"

Bu STK’lar bu vatanı ve bu milleti çok seviyor. Her türlü zorlukta vatan için millet için maddi manevi bütün imkanlarını seferber ediyor. Bir depremzede olarak bizler bunun şahidiyiz. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor, bu güruh Bağdat caddesinde tankları selamlarken bu STK’lar tankların önüne siper oluyor. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri askerimizi ve sivilleri hedef alıyor; bu güruh “katil devlet, zavallı devlet” naraları atarken, bu STK’lar teröre karşı devletin ve milletin yanında yer alıyor. Ve nihayet terörist İsrail Gazze’ye saldırıyor. Bu güruh “ama toprak sattılar” diyerek Siyonistlere meze hazırlarken bu STK’lar kahraman Gazze halkının ve Filistin direnişinin yanında olduklarını haykırarak yardım kampanyaları düzenliyor.

Yerli ve milli bir eğitim paradigmasıyla medeniyet değerlerimizi merkeze alan Sivil Toplum Kuruluşları ile milli eğitim bakanlığının yapmış olduğu protokoller çocuklarımızın geleceği için hayati derecede önemlidir. Yapılan bu protokollerle öğrencilere, gençlere, millî ve manevî değerler doğrultusunda bir eğitim ortamı ve faydalı etkinlikler içeren bu tür sivil çalışmalara devlet millet kaynaşması adına sahip Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin Bey'e, biz de sivil toplum kuruluşları olarak ve millet olarak sahip çıkıyoruz!

Milletin değerleri ile kavgalı, sözde sanatçı, siyasetçi vb. kılıklı, her zaman bu milletin inanç ve değerleriyle kavgalı, çağdaş görünümlü hakikatte yobaz ve gerici olan elitist bir avuç azınlığın Millet adına, Cumhuriyet, Demokrasi adına ahkam kesmelerine hayır diyoruz. Bu elitist anlayışa hayır diyen ve bunlarla mücadele eden başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere herkesin yanında olduğumuzu ifade ediyor Kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz!

Kaynak : PHA