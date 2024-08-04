"Enkaz altından 5 gün sonra çıkarılmıştı"

6 Şubat Depreminin ardından yaklaşık 5 gün sonra enkazda canlı olarak tespit edilen ve 22 saatlik çalışmanın sonunda kurtarılan Avukat Ezgi Küçüker’i Gebze Arama Kurtarma ekipler düğününde de yalnız bırakmadı.

Adıyaman’da sade bir törenle evlenen Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz ve Avukat Ezgi Küçüker’in nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere kıydı. Nikah şahitliklerini ise Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın ve Emral Tutdere yaptı.

Deprem felaketinde evinin enkazından 100 saat sonra Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından kurtarılan Ezgi Küçüker, düğün töreninde de GEAK ekibi ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın’ın katılımıyla duygu dolu anlar yaşadı. Küçüker, "Bu günlerimi önce Allah’a, sonra onlara borçluyum. İyi ki varlar. Ayaklarına sağlık. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftin mutluluğuna aileleri ve sevenleri de yoğun katılım göstererek ortak oldu.

Kaynak : PHA