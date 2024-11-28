Başkan Doğan, yeni düzenlemelerin sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda halkın hizmetlerini de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

YEREL YÖNETİMLERİ ZAYIFLATMA ÇABASI

Doğan, "Bu karar, iktidarın yerel yönetimleri sindirme ve halkın hizmet alımını kısıtlama amacını taşıyor. Belediyelere yapılan kesintiler, toplumun ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri doğrudan etkiliyor. İktidar, kendi siyasi çıkarları için halkın iradesini yok saymaya devam etmektedir" dedi.

HUKUKA AYKIRI DÜZENLEMELERE DİKKAT!

Yeni düzenlemenin, yürürlükteki yasalarla çeliştiğini dile getiren Engin Doğan, "Bu tür uygulamalar, demokrasiye olan inancı zedelerken, yerel yönetimlerin bağımsızlığını da tehlikeye atmaktadır. İşin ilginç yanı, bu hukuksuz işlemlerin gerekçeleri gerçekte hiçbir mantıklı temele dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

HALKIMIZLA BİRLİKTE DİRENECEĞİZ!

Engin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yönetimlerinde ki belediyelerle halkın hizmetine devam etmesi için her türlü zorluğa karşı direneceklerini belirtti. "Biz, halkımızın sesi olmayı ve onların hizmetlerinden mahrum kalmaması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İktidarın baskılarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Başkan Doğan, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, geçmişte olduğu gibi bugünde tüm zorlukların üstesinden gelecek ve halkımızın hizmetine devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.