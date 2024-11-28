Çelikhan ilçesi kavak tepesi bölgesinde bulunan 87 dönümlük alanda üzerinde 13 hanede bulunan araziler, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ başkanlığına devir edilmesi, ilçede tepkinin yükselmesine neden oldu.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek açıklamasında şunları kaydetti: “ Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14.11.2024 tarihinde İlçemiz Kavak Tepesinde bulunan 87 dönümlük araziyi bir yazı ile TOKİ’ye devir etmiştir. İlçemiz Dağlık, dört bir yanının orman ile çevrili olduğu bir yerleşim birimidir. Bu 87 dönüm üzerinde 20 civarında yapılı hane bulunmakta, bu hanelerin 13 tanesi imar barışından istifade etmiş ve Belediyecilik hizmetlerinden istifade etmektedir. Bu araziler daha önceki yıllarda üzüm bağı olarak hak sahipleri tarafından ekilip biçiliyordu. Çernobil faciasının ardından üzüm bağları kurumuş ve vatandaşlarda, iş makineleri aracılığıyla bu üzüm bağlarını tarlalara dönüştürmüşlerdir. İlçemizdeki arazilerin büyük bölümünün iş makineleri ve insan eliyle hazırlandığı tüm herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ortalama bir ailenin 2 dönüm tarlasının olduğunu varsaydığımızda 87 dönüm tarlanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır.” dedi.

Başkan Şahin, Bakanlığa seslenerek bu işin çözümü için Belediye olarak da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, hak sahiplerine şartlı olarak verilmek üzere TOKİ başkanlığından alınıp, Belediyemize devrinin yapılması yada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasını istedi.