Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olan Konyaaltı sahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Plaj bu yıl yine engelli ziyaretçilerin rahatça denizin keyfini çıkarmalarına imkan sağlıyor. Engelsiz Plaj, sunduğu kolaylıklar ve güvenlik önlemleri sayesinde ayda 15 bin ziyaretçi ağırlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en özel projelerinden engelsiz plajlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Konyaaltı Engelsiz Plajı'nın öne çıkan özellikleri arasında engelli rampaları, güvenlik önlemleri ve cankurtaran hizmetleri bulunuyor. Sahildeki engelli rampaları ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahatlıkla plaja inip çıkmasını sağlarken, ziyaretçiler alınan önlemler sayesinde güvenli bir şekilde denizin keyfini sürüyor.

CANKURTARAN VE GÖREVLİLER HER AN TETİKTE

Plajda görev yapan cankurtaran, acil bir durumda ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için hazır bekliyor. Bu sayede, engelli ziyaretçiler ve onlara refakat eden yakınları, güven içinde denizin tadını çıkarabiliyor. Plajda engelli plaj sandalyeleri tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçilerin denize girebilmesini kolaylaştırıyor ve deniz keyfini yaşamalarına olanak tanıyor.

ENGELLİ BİREYLER ÜCRETSİZ YARARLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli vatandaşların yoğun olarak Engelsiz Plajı kullandığını ifade etti. Iltar, “Plajımızda güvenlik görevlisi, cankurtaran ve plaj görevlisi arkadaşlarımız yer alıyor. Engelli vatandaşlarımız gün içinde plajdan istediği sürede ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Engelli bireylerin denizle buluşması noktasında plajımızda her türlü olanak yer alıyor. Ayrıca plajımızda akülü sandalyesi ile gelen vatandaşlar için şarj üniteleri de mevcut. Ayda ortalama 15 bin kişi Konyaaltı Engelli Plajı’ndan yararlanıyor. Bunun dışında Lara’da da bir plajımız var. Engellli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

YÜZMEYİ ÇOK SEVİYORUM

Engelsiz Plajın müdavimi olduğunu ifade eden İsmail Delibaş, hizmet ve personelden memnun olduğunu söyledi. Delibaş, “Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli Plajı ile belediyemiz çok güzel bir hizmet sunuyor. Denize kadar tahta döşemişler istediğim gibi denize girebiliyorum. Görevli arkadaşlar gerekirse engelli plaj arabalarıyla denize girmenize yardımcı oluyor. Şezlonglar, temizlik çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. Teşekkür ederiz” dedi.

YENİ KEŞFETTİK

Yürüme engelli Halil Önal da engelli plaj sandalyesiyle kolaylıkla denize girdiğini ve engelsiz plajı çok beğendiğini ifade etti. Halil Önal’ın annesi Emine Önal ise engelsiz plajı bu yıl keşfettiklerini söyledi. Emine Önal, “Denize giriş çıkışlarda daha önce çok zorlanıyorduk. Bütün engelliler evde oturmaktan çok sıkılıyor. Geçen sene denize 1 defa gittik onda da çok zorlanmıştık. Bu yıl buraya daha sık gelebiliyoruz. Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum. Engelli bireyleri olan anneler için çok büyük bir kolaylık. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.