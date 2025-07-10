Rampalar işgal altında, engelli geçişi imkansız hale geliyor



Engelli bireylerin yaya olarak hareket edebildikleri sınırlı sayıdaki engelli rampalarının önüne sürücülerin araçlarını park etmeleri ise tepkilere neden oldu. Adıyamanlı engelli vatandaşlar, kaldırımlar üzerindeki rampaların bu şekilde kullanılamaz hale gelmesinin yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.



Mehmet Demirelli: 'Hiçbir sürücü engelliyi umursamıyor'



Deprem sonrası bacağını kaybederek ampute edilen ve şu anda engelli aracıyla yaşamını sürdüren Mehmet Demirelli, şehir merkezinde karşılaştığı sorunları şu ifadelerle anlattı:



“Buradan inmemiz mümkün değil. Trafik ekipleri ne dikkat ediyor ne de aradığımızda gelip bu araçları kaldırıyor. Yolların çoğu bozuk. Nereden geçeceğimizi bilemiyoruz. Sayın Emniyet Müdürümüzden, sayın Valimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu şehirde araç kullanan sürücülerin engelliye saygısı kalmamış durumda.”



Engelli Derneği Temsilcisi olduğunu belirten Demirelli, kaldırımların ve rampaların araçlarla işgal edilmesinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir engel yarattığını da dile getirdi.



Trafik ekiplerine ve vatandaşlara çağrı



Engelli bireyler, Adıyaman’daki trafik ekiplerinden bu konuda daha etkin denetim yapılmasını bekliyor. Araçlarını engelli rampalarının önüne park eden sürücülere yönelik yasal uyarıların ve cezai işlemlerin artırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, aynı zamanda halktan da daha duyarlı ve empatik bir yaklaşım talep ediyor.



Ampute bireylerin kent yaşamı ile entegrasyonu zorlaşıyor



Deprem sonrası fiziksel engel edinmiş yurttaşlar için kent içi ulaşım, erişilebilirlik ve toplumsal entegrasyon hayati önem taşıyor. Ancak mevcut altyapı çalışmaları, işgal edilmiş kaldırımlar ve duyarsız park alışkanlıkları bu süreci sekteye uğratıyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı için başta belediye ve emniyet birimleri olmak üzere tüm kamu kurumlarının daha hassas ve planlı bir şekilde çalışma yürütmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak : PHA