‘Suçu ne? Adıyaman Belediyesini kazanmak’



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Sandıktan çıkan millet iradesini hazmedemeyenler yine devreye girdi. Hakkında ev hapsi kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, görevden uzaklaştırıldı. Suçu ne? Adıyaman Belediyesini kazanmak. Bu hukuksuz düzen er ya da geç bitecek.”



Tutdere hakkındaki karar neydi?



Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, hakkında yürütülen “icbar suretiyle irtikap” suçlaması kapsamında İstanbul merkezli bir soruşturma çerçevesinde 8 Temmuz 2025 tarihinde adli kontrol altına alınarak ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamayla Tutdere’yi Anayasa'nın 127’nci ve Belediye Kanunu’nun 47’nci maddeleri gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.



CHP’li isimlerden art arda açıklamalar



CHP cephesinden gelen ilk tepkiler arasında yer alan Burhanettin Bulut’un açıklamaları, yerel seçimlerde kazanılan belediyelere yönelik yargı süreçleri ve idari müdahalelerin partili yetkililerce eleştirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Parti yetkilileri, Tutdere'nin göreve iadesi ve hukuki sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısında bulunmayı sürdürüyor.

Kaynak : PHA