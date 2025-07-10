İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2025 tarihinde yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında geçici bir tedbir olarak bu kararın alındığı belirtildi.



Peki, görevden uzaklaştırma ile görevden alma arasında ne fark var?



Geçici tedbir niteliğindeki görevden uzaklaştırma



Hukukçulara göre, “görevden uzaklaştırma”, kamu görevlileri hakkında adli veya idari soruşturma yürütülürken uygulanan geçici bir tedbirdir. Soruşturmanın selameti ve delillerin karartılmaması amacıyla alınır. Bu işlem, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez; yalnızca soruşturma süreci tamamlanana kadar görevden el çektirme amacı taşır.



Görevden uzaklaştırılan kişi hakkında hüküm verilmediği için, suçsuz bulunması hâlinde görevine iade edilmesi mümkündür.



Görevden alma ise kalıcı bir işlemdir



Buna karşılık “görevden alma”, genellikle mahkeme kararıyla hüküm giymiş, hakkında disiplin cezası kesinleşmiş ya da görevi yürütemeyecek durumda olan kamu görevlileri için uygulanan kesin ve kalıcı bir işlemdir. Görevden alınan kişi kamu görevini tamamen kaybeder.



Belediye başkanları açısından bu işlem, ancak mahkumiyet kararının kesinleşmesi ya da görev yapmasına engel sabit bir durumun ortaya çıkması halinde uygulanabilir.



Tutdere'nin durumu geçici uzaklaştırma kapsamında



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında İstanbul merkezli yürütülen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında uygulanan adli kontrol kararı neticesinde alınan görevden uzaklaştırma kararı, hukuki olarak geçici tedbir niteliğindedir. Soruşturma süreci sonunda herhangi bir suç unsuru bulunmaması halinde, görevine iadesi mümkün olacaktır.



Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, vatandaşların resmi makamlarca yapılan bilgilendirmeleri esas alması gerektiği vurgulanırken, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından kesin değerlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA