Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

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Türkiye’de Mart ayındaki enflasyon yüzde 50,5 olarak açıklanmıştı. Enflasyon, Ekim 2022’de yüzde 85’in üzerine çıkmıştı. Ankette enflasyon 2024 yılı sonunda yüzde 28,8'e ve 2025 sonunda da yüzde 19,3'e gerilediği görülmüştü.

Öte yandan Para Politikası Kurulu, politika faizi için kararını 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

Ekonomistler, 14 Mayıs seçimlerinden sonra daha ortodoks politikalara doğru bir hareket bekliyor.

Reuters anketine göre, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 46,4 olması bekleniyor

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