Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kaya, daha fazla üreterek enflasyonun aşağı çekilebileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde sandıktan başarıyla çıkan 28. Dönem Milletvekillerimizi kutluyoruz. Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bugünden itibaren önümüze bakmamız gereken bir dönem başlamıştır. Bu süreçte ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve oluşturduğumuz katma değerle iş gücümüzü artırabiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken Türk hazır giyim sektörü olarak, bu hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz."