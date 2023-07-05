Milyonlarca emekli ve memurun da gözü kulağı olduğu Tüketici Fiyat Endeksi belli oldu. TÜİK verilerine göre, Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olarak açıklandı.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin verileri açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 46,63, aylık yüzde 3,45 oldu.

Hatırlanacağı gibi, 3 Temmuz Pazartesi günü enflasyon açıklamasını yapan ENAG, enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50,53 olduğunu duyurmuştu.