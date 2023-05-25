Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Programı öğretim üyeleriyle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarının ödüle layık bulunmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Neftoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yunus Erdem tarafından bu ödüle layık görülmek gurur verici” diyen Doç. Dr. Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyaliz hastalarının hayatlarını kolaylaştırmayı ve günlük yaşam alışkanlıklarına katkı ve öneri sunmayı hedeflediğimiz çalışmamız için Gaziantep’te yaşayan diyaliz hastalarında günlük sıvı tüketimi ile hastaların biyolojik saat ve davranışsal farklılıklarının etkileşimini analiz etmek amacıyla bazı anketler yaptık.

Anket sonuçları ve hastaların laboratuvar tetkikleri inceledik. Yaptığımız çalışma sonuçlarına göre hastalarımıza sıvı tüketimi için destekleyici bilgiler vererek önerilerde bulunduk.”

Doç. Dr. Akdoğan, “Çalışmamızın her aşamasında desteklerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı başta olmak üzere, SANKO Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin kıymetli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



Kaynak : PHA