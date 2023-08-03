Balkanlar'da yetersiz yağışlar ve aşırı dolayısıyla Bulgaristan'da doğup, Türk-Yunan sınırını oluşturarak Saros Körfezi'ne dökülen bölgenin en önemli akarsuyu Meriç Nehri'nin debisi ortaya çıkan düşüş nedeniyle Arda Nehri'nin de gerisinde kaldı.

Türkiye ve Bulgaristan'daki ölçüm istasyonlarındaki verilere göre, Meriç Nehri'nin debisi Bulgaristan Harmanlı'da 33, Svilengrad'da 49, Edirne merkez Kirişhane mevkiinde 55 ve  İpsala'da ise 44  metreküp olarak ölçülürken,  Arda Nehri'nin debisi Bulgaristan İvaylovgrad'da 81 metreküp olarak belirlendi.

Nehirlerdeki debiler Temmuz ayı sonunda yapılan ölçümlere göre şöyle:

ARDA İvaylovgrad    81

'Atatürk' dizisinin akıbeti belli oldu 'Atatürk' dizisinin akıbeti belli oldu

TUNCA Elhova    6
Suakacağı     8

MERİÇ Harmanlı     33
Svilengrad    49
Kirişhane    55
İpsala    44

ERGENE İnanlı    1
Lüleburgaz    5
Yenicegörece    9