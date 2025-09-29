Şeriban ÖZÇAKMAK – ORC Araştırma, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeylerini araştırmak üzere, 25-27 Eylül 2025 tarihleri arasında, 26 ilde, 1750 katılımcıya; siyasi parti genel başkanlarının isimleri tek tek okunarak, “Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz” sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yüzde 45,9 oy oranıyla en beğenilen siyasi parti genel başkanı oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 35,7 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 25,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

En beğenilen siyasi parti genel başkanları ve aldıkları oy oranları şu şekilde listelendi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 45,9

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: 41,5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 25,2

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 17,5

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: 15,1

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: 14,2

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: 13,5

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 12,8

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: 11,7

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: 10,4

Kaynak : PHA