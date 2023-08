Sivas Numune Hastanesi'nde Bebek Hemşiresi olarak görev yapan Şeyma İlter, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı bilgilendirmede anne sütünün en önemli özelliğinin bebeğin yaşına, durumuna, ihtiyacına göre değişim gösteren çok değerli bir gıda olduğuna dikkat çekti.SİVAS (İGFA) - Anne sütünün önemine vurgu yapan Hemşire Şeyma İlter, bebek için en önemli besin anne sütü olduğunu söyledi.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla bilgilendirmede bulunan İlter, "Kullanımı kolay, hazır ve sterildir. Anne bebek teması için oldukça önemli olmakla beraber ilk süt denilen kolostrum çok zengin bir içeriğe sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir ve bebeği birçok hastalığa karşı korur” dedi.

Süre tutmadan bebeklerin her ağlamasında emzirilmesi gerektiğinin altını çizen Hemşire İlter, “Emzirme süresi her bebeğe göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak bebeklerin hareketleri arttığında, anne göğsünü aramaya başladıklarında ve her ağladıklarında mutlaka emzirilmelidirler. Uyuyan bebeklerde ise her iki saate bir uyandırılıp mutlaka emzirme gerçekleştirilmelidir” dedi.

Bu arada anne sütünün yeterli olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusunu yanıtlayan İlter, emziren annelerin beslenirken dikkat etmeleri gereken noktaları da şöyle sıraladı:

"Anneler mutlaka günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketmelidirler. Sık ama az beslenmelidirler. Ara öğünleri mutlaka olmalıdır. Baharatlı yiyeceklerden olabildiğince uzak durmalılardır. Asitli içecek ve hazır gıda tüketmemelidirler. Meyve ve sebze bol yemelidirler. Mevsimine uygun hoşaf içmelidirler ve karbonhidratlı gıdaları fazla tüketmemelidirler. Unutulmamalıdır ki anne sütü ilk 6 ay çok önemlidir"