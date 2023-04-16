Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 zam yapılarak 1100 liradan 2 bin TL yükseltilmişti.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.