Elektrik Faturalarına Kademeli Destek Uygulaması

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye genelinde elektrik ve doğal gazda büyük bir sübvansiyon uygulandığını belirterek, artık desteğin ihtiyacı olan kesimlere yönlendirileceğini söyledi. Yapılan düzenleme kapsamında:

Dar gelirli vatandaşlara destek devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, asgari ücretin üçte birinden daha az geliri olan haneler, 75 kilovat saate kadar ücretsiz elektrik kullanmaya devam edecek. Bu gruba dahil olan 4.1 milyon abone, faturalarının büyük kısmını devlet desteğiyle ödemeye devam edecek.

Genel tüketici grubu için destek sürecek.

Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesinin 40 milyonu için herhangi bir değişiklik olmayacak.

Mevcut tarifede 240 kilovat saate kadar tüketim düşük tarifeden hesaplanıyor, 240 kilovat saatin üzerindeki tüketimler ise yüzde 50 zamlı fiyatla hesaplanıyor.

Aylık 1050 TL’nin üzerinde elektrik faturası gelenler için yeni uygulama

Aylık tüketimi 417 kilovat saat (yıllık 5000 kilovat saat) ve üzeri olan aboneler, devlet desteğinden tamamen çıkarılacak.

Bu kapsamda yaklaşık 1.2 milyon abonenin faturalarında ciddi artışlar yaşanacak.

Faturalar Nasıl Değişecek?

1047 TL elektrik faturası ödeyen bir abonenin faturası yaklaşık 2000 TL olacak.

1600 TL fatura ödeyen bir abonenin faturası 2900 TL’ye çıkacak.

Bu düzenleme, 1 Şubat’ta başlayacak ve mart faturalarına yansıyacak.

“42 Milyon Abonenin 40 Milyonu Etkilenmeyecek”

Bakan Bayraktar, yeni düzenlemenin büyük çoğunluğu etkilemeyeceğini belirterek, “42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlar için fiyat artışı yok” dedi.

Bu yeni uygulamanın devlete yıllık 30 milyar TL tasarruf sağlayacağı ifade edilirken, yüksek elektrik tüketimi olan aboneler için fiyat artışı kaçınılmaz olacak.

Doğal Gazda Benzer Bir Uygulama Gelecek mi?

Bakan Bayraktar, doğal gaz faturalarıyla ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü ancak bu kış için herhangi bir zam yapılmayacağını açıkladı. Doğal gazda da tüketim bazlı kademeli tarife sistemi üzerinde çalışıldığı belirtilirken, bu düzenlemenin 2025 yılının sonlarına doğru yürürlüğe girebileceği ifade edildi.

Bayraktar, “Elektrikte kademeli tarifeyi tüm Türkiye için uygulamak kolaydı ancak doğal gazda il bazında değerlendirme yapacağız” dedi. Kışın faturaların zaten yüksek olduğunu belirten Bakan, destek politikalarının gözden geçirileceğini ancak bu kış için bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Yeni elektrik tarifeleriyle ilgili düzenleme, yüksek tüketimi olan aboneler için önemli bir maliyet artışı getirirken, dar gelirli vatandaşların destek almaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA