Alınan bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçede çiftçilik yapan Murat Eken’e ait ahır içinde bulunan kabloların kısa devre yapmasıyla büyükbaş hayvanlar elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından elektrik akımı kesildi. Elektrik akımına kapılan hayvanlardan 4’ü telef oldu. Akıma kapılan hamile diğer hayvanlar ise tedaviye alınırken, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olan üretici Murat Eken, 700 bin TL zararı olduğunu ifade ederek zararının karşılanmasını istedi.

Telef olan hayvanlar ise imha edilmek üzere ekipler tarafından götürüldü. Hayvanların elektrik akımına kapılma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak : PHA