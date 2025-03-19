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İstanbul Üniversitesi açıkladı... İmamoğlu dahil 28 kişinin diploması iptal oldu!

Açıklamada "Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapılmıştır. Bununla birlikte gözaltında bulunanların kullanmakta olduğu rutin ilaçlar şahıslara emniyet birimlerince verilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi.” iddiasına yönelik açıklama yapıldı.

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