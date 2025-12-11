Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemi ticaret satış hacmi ve perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda %7,4 artarken, perakende satış hacmi %15,0 oranında yükseldi.

Motorlu Taşıtlarda ve Toptan Ticarette Değişimler

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı satış hacmi yıllık %9,1 artış gösterdi. Toptan ticaret satış hacmi %3,8, perakende ticaret satış hacmi ise %15,0 arttı.

Aylık Bazda Satış Hacmi Değişimi

Ekim 2025'te bir önceki aya göre ticaret satış hacmi %3,6 azalırken, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin satış hacmi %0,8 arttı. Toptan ticaret satış hacmi %6,1 azalırken, perakende ticaret satış hacmi %0,2 yükseldi.

Perakende Satışta Ürün Gruplarına Göre Artışlar

Perakende ticaret satış hacminde yıllık artış özellikle gıda, içecek ve tütün, tekstil, giyim ve ayakkabı ile elektrikli eşya ve mobilya ürün gruplarında görüldü. Diğer ürün kategorilerinde de farklı oranlarda artışlar kaydedildi.

Kaynak : PERRE