Adıyaman'da ÇEDES Projesi kapsamında Adıyaman'da Merkez Meydan Camii'nde 'Gençlik Buluşması' programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış konuşmalarının ardından cemaatle kılınan öğle namazıyla devam etti. Etkinlikte, gençlerin akademik başarının yanı sıra ahlaki, manevi ve sosyal yönden de güçlendirilmesi hedeflenerek 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında mesajlar paylaşıldı. Gençlerin çok yönlü gelişimi ve millî-manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerinin önemi vurgulandı.

Programın sonunda, Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak : PERRE