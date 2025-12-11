Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 3,9 ve 3,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün saat 10.06'da 4,9 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, Bursa, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlçede 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş ve Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçede dün de peş peşe iki deprem meydana gelmişti. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE