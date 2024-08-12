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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Sürücüsünün ve plakasının öğrenilemediği otomobil ile plakasız, ehliyetsiz Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü D.K. (15) yaralandı.

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