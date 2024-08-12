Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Sürücüsünün ve plakasının öğrenilemediği otomobil ile plakasız, ehliyetsiz Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü D.K. (15) yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss