Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi eski Besni caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün öğrenilemediği 20 UK 372 plakalı otomobil ile Yunus Akgün(38) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Akgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA