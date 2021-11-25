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Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı” dedi.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:02
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Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı

Deniz, “Ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak olan nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyasını inşa eden, sorumluluğu yüksek, aynı ölçüde değeri de büyük olan öğretmenlik mesleğinin belli bir tarih aralığına sıkıştırılmadan hak ettiği değeri görmesi, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını alması geleceğimizin teminatıdır” diye konuştu.

‘Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi değişmez’ diyen Ali Deniz, “Tüm başarılı eğitim sistemlerinin en büyük aktörü öğretmendir. Öğrenci başarısının üzerindeki en etkin faktör de öğretmendir.  Öğretmenlik, idealist insanların icra ettiği bir fedakârlık mesleğidir. Salgın sürecinin başından beri öğretmenlerimiz her hâlükârda eğitim yapmaya çalışarak idealizmini, zor şartlar altında bile öğrencilerine bir şeyler öğreterek fedakârlığını ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında dekordan öteye gitmediğinin bu süreçte bir kez daha tecrübe edildiğini ifade eden Deniz, öğretmenliğin bir kariyer mesleği olduğunu tescilleyecek ve öğretmenlerin mali, özlük ve sosyal haklarını düzenleyecek Öğretmenlik Meslek Kanununun bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Deniz, açıklamasının sonunda ise, “Milletimizin hazinesi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz, geleceği elleriyle şekillendiren öğretmenlerimiz, sorunlarını kökten çözecek, manen mesleği daha da yükseltecek, madden hak ettiklerini takdir edecek bir beklenti dönemindedir. Bu umutlu bekleyiş görülmeli, öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı; öğretmenin gördüğü zararın geleceğimiz adına büyük bir risk olduğu artık bilinmelidir. Bu açıdan, öğretmenlik meslek kanunu, mesleği maddi ve manevi boyutlarıyla ele almalı; mesleğe yeni bir çehre, güçlü bir gelecek kazandırmalıdır. Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği geliştirilmelidir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, meslek standartlarından ilkelerine kadar her husus Türkiye’nin gelecek vizyonu ve hedeflerine yakışır içerikte düzenlenmelidir. 24 Kasım, öğretmenleri sadece hatırlama değil, anlama günü olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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