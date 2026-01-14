2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi. Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu ele alındı. Birinci dönem boyunca yürütülen akademik çalışmalar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile okul bazlı uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, dönem sonu faaliyet haftası uygulamaları, rehberlik hizmetleri, ölçme-değerlendirme süreçleri, okul iklimi ve kurumsal işleyişe ilişkin hususlar üzerinde duruldu. Okul müdürlerinden gelen görüş ve öneriler dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada; eğitimde niteliğin artırılmasında okul yöneticilerinin rolüne dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı tüm idarecilere teşekkür etti ve ikinci dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE