Vali Dr. Osman Varol, Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'nda hizmete giren Uzay Çiğköfte işletmesinin açılışına katıldı.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, deprem bölgesi olan ilimizde açılan her bir iş yerini; ekonomimizin yeniden canlanmasına, istihdamın artmasına ve geleceğe dair umudumuzun güçlenmesine atılan kıymetli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Vali Dr. Osman Varol, Şehirde üretmeye, çalışmaya ve yatırım yapmaya devam eden her girişimin, şehrin yeniden ayağa kalkma mücadelesine güç kattığını vurgulayan Varol, şehrin yeniden ayağa kalktığı bu süreçte emekleriyle ekonomimize katkı sunacak olan işletmeye teşekkür etti.

Vali Varol, işletmeye hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, şehrin ekonomik ve sosyal anlamda toparlanma sürecine her yatırımın katkı sağladığını kaydetti.

Açılış törenine, yerel yöneticiler ve iş insanları da katıldı.

Kaynak : PERRE