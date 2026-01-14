İran'da süren protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve 'dış askeri müdahale' söylemleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin etkisiyle İran'ın resmi para birimi riyal, Türk lirası karşısında değer kaybını sürdürdü.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

İran'da devam eden protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve 'dış askeri müdahale' söylemleri piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Bölgedeki gelişmeler yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

ABD'DEN TİCARET YAPTIRIMI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar aldıklarını açıkladı. Söz konusu kararın İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

BM'DEN ASKERİ SÖYLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'daki protestolarla ilgili dış askeri müdahale söylemlerinin artmasından endişe duyduklarını bildirdi. Dujarric, askeri söylemlerdeki artışın kaygı verici olduğunu ifade etti.

RİYAL TL KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle İran'ın resmi para birimi riyal, Türk lirası karşısında değer kaybını sürdürdü. Güncel kur verilerine göre 1 İran riyali, 0,000040 Türk lirası seviyesinde işlem gördü.

Kaynak : PERRE