Adıyaman'da okullarda düzenlenen Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Şehit Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında hazırladıkları çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyduğu, farklı alanlarda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin okul ortamında uygulandığı programda çeşitli etkinlikler yer aldı.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Vali Varol, okul yönetimi ve öğretmenlerden hafta kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Osman Varol, öğrenciler tarafından hazırlanan kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri izledi.

Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında Adıyaman genelindeki okullarda benzer etkinliklerin sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE