Adıyaman Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına hareket kazandıracak anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. 'Perde Açılıyor, Sıra Sende!' sloganıyla başlatılan Tiyatro ve Yaratıcı Drama eğitimleri, Adıyamanlı çocukların hayal güçlerini sahneye taşımasına ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayacak.
Dersler, uzman eğitmenler eşliğinde verilecek
Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde yürütülen eğitimler, çocukların kişisel gelişimlerine sanatsal bir dokunuş katmayı hedefliyor. Program kapsamında, uzman eğitmenler eşliğinde dersler, çocukların okul hayatını aksatmayacak şekilde hafta içi ve hafta sonu grupları halinde düzenlenecek.
Kurslarda çocukların özgüveni artırılacak, ifade yetenekleri güçlendirilecek ve sanatsal bakış açıları geliştirilecek.
Kayıtlar, AKEM Binası'nda Alınacak
Eğitime katılmak isteyen veliler ve öğrenciler, Bahçelievler Mahallesi 917. Sokak No:3 adresinde bulunan AKEM (Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi) binasına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.
