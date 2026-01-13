Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri operasyon kapsamında şüpheli V.K.'yı takibe aldı. Yapılan aramalarda, şahsın üzerinde ve seyahat ettiği otobüste, su arıtma cihazının içine gizlenmiş şekilde vakumlanmış toplam 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

