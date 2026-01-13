Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri operasyon kapsamında şüpheli V.K.'yı takibe aldı. Yapılan aramalarda, şahsın üzerinde ve seyahat ettiği otobüste, su arıtma cihazının içine gizlenmiş şekilde vakumlanmış toplam 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Şahıs hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
