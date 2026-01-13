Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çeliker, 6 Şubat depremlerinin ardından yerel basının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, gazetecilerin tüm imkansızlıklara rağmen şehirlerini terk etmeden halkın sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

'Basının Sorunları Derinleşiyor'

Depremde birçok gazetecinin bürosunun yıkıldığını ve ekipmanlarının enkaz altında kaldığını hatırlatan Çeliker, 'O zor günlerde meslektaşlarımız Adıyaman'dan ayrılmadı. Yaşanan acıları, sorunları ve gerçekleri kamuoyuna aktarmak için büyük fedakarlıkla görev yaptı' dedi. Ancak artan maliyetlerin ve yüksek faturaların yerel basını baskı altına aldığını ifade eden Çeliker, günlük ve haftalık gazetelerin basılmasının güçleştiğini, Adıyaman'daki 5 yerel radyonun verici ve merkezlerinin elektrik giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

'Basın Müzesi Kurulmalı'

Yerel basının yaşatılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Çeliker, yöneticiler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına destek çağrısında bulundu. Depremde hayatını kaybeden 14 gazeteci meslektaşını da anan Çeliker, bu kişilerin anılarının yaşatılması için Adıyaman'da bir Basın Müzesi kurulması gerektiğini söyledi.

Mesajını depremde yaşamını yitiren gazetecileri saygı ve rahmetle anarak sonlandıran Çeliker, 'Hayatını kaybeden 14 gazeteci meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun' ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE