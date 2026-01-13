Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok'ta 11 yataklı Genel Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, idareciler eşliğinde yeni üniteyi inceledi.

Yeni düzenlemeyle hastanenin yoğun bakım yatakları; 54'ü çocuk ve yenidoğan, 11'i genel, 99'u ise erişkin yatak olarak ayrıldı. Prof. Dr. Şirik ve Doç. Dr. Turgut, açılan yoğun bakımın donanımı ve hasta bakım süreçleri hakkında bilgi alarak yetkililerden brifing aldı. Bölgedeki sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Kaynak : PERRE