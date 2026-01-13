Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çeşitli bölgelerde yürütülen kazı çalışmaları nedeniyle yollar büyük hasar gördü. Uzun süredir onarılmayan bozuk ve çökmüş yollar, hem sürücülerin hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Mahalle ve sokaklarda oluşan çukurlar nedeniyle araç kullanmanın zorlaştığını belirten vatandaşlar, özellikle yoğun olarak kullanılan güzergahlarda ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Her gün yüzlerce aracın geçtiği yollarda araçlarının sık sık arızalandığını ifade eden sürücüler, yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

Vatandaşlar, kazı çalışmalarının ardından yolların zamanında ve sağlıklı şekilde onarılmamasını eleştirerek belediyeye çağrıda bulundu.

Kaynak : PERRE