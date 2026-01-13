Adıyaman'ın Besni ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Ocak 2026 - 13 Ocak 2026 tarihleri arasında, UYAP sistemi üzerinden aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ilçe genelinde kapsamlı ve planlı çalışmalar gerçekleştirildi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz saha çalışmaları ve kontroller neticesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların izine ulaşıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; A.S., C.O., R.A., H.G., A.Ö., C.G., H.A., A.S. ve D.K. isimli toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, benzer uygulama ve denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE