Adıyaman'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine, ilgi alanlarını geliştirmelerine ve ilham bulmalarına imkân sunan Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası devam ediyor.

Haftanın ilk gününde etkinlikler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Dönem Sonu Faaliyetleri kapsamında okulda düzenlenen Mesleki Beceri Kazandırma Etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerin üretkenliklerini ortaya koydukları çalışmalar yer aldı.

Haftanın İkinci Gününde: 'Değerlerle ve Dilimizle Öğreniyoruz' Etkinliği

2025-2026 eğitim öğretim yılı Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında haftanın ikinci gününde ise, öğrencilerin çevre bilinci, düşünme becerileri ve dil zenginliğini destekleyen etkinlikler planlandı.

Salı günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında; Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde saat 11.00'de 'Yeşil Vatan' temalı sergi açıldı. Yuvam Anaokulu'nda ise saat 12.00'de 'Bir Fikrim Var Saati' ve 'Dilimizin Zenginlikleri' etkinliği düzenlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen etkinliklerle öğrencilerin çevre duyarlılığı, kendini ifade etme becerileri ve millî dil bilincinin, yaşayarak öğrenme anlayışıyla desteklenmesi hedefleniyor.

