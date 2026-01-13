Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, fitrenin Ramazan Bayramı'na ulaşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar için yerine getirilmesi gereken mali bir ibadet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığı, toplumda sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma bilincini güçlendirdiği, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olmasına imkân verdiği ifade edildi.

Fitrenin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayı içinde de verilebileceği hatırlatıldı. Hadislerde fitre miktarının buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm gibi temel gıda maddeleri üzerinden belirlendiği, bunun da kişinin günlük gıda ihtiyacını esas aldığı kaydedildi.

Bu çerçevede, hadis-i şerifler, güncel sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak Türkiye'de fitre miktarının, 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayının başlangıcına kadar 240 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklamada ayrıca, her mükellefin kendi günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirleyeceği meblağı fitre olarak verebileceği, fitrenin nakdi ya da gıda gibi aynî olarak ödenebileceği ve belirlenen tutarın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğu belirtildi.

RAMAZAN, 19 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

2026 yılı Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak, 19 Mart'ta sona erecek. İlk oruç 19 Şubat'ta tutulacak, son oruç ise 19 Mart Arefe gününe denk gelecek. Hicri takvim nedeniyle Ramazan ayının her yıl miladi takvimde yaklaşık 10 gün geriye geldiği hatırlatıldı.

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE