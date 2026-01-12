Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman'da İlim Yayma Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına göre okullar, birinci dönemini 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlayacak, yarıyıl tatil ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak; İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.