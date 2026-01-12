TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, sağlık hizmetlerindeki kusurların azaltılması için sendikalara düşen sorumlulukların ve denetim mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Babar, sağlık hizmetlerinin insan hayatını doğrudan ilgilendiren ve hata kabul etmeyen bir alan olduğunu vurguladı.

Babar, sağlık sektöründeki sorunların büyük bölümünün kasıtlı hatalardan kaynaklanmadığını, görev tanımlarının yeterince bilinmemesi, iletişim eksikliği ve hasta ile hasta yakını hakları konusunda bilgi eksikliğinin hizmet kusurlarına yol açtığını belirtti.

'Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan ya da dolaylı şekilde desteklenen sendikaların çok önemli sorumlulukları vardır. Kamu gücü ve kaynaklarıyla desteklenen sendikaların görevi yalnızca çalışanların özlük ve mali haklarını savunmakla sınırlı olamaz. Kamu yararı gözetilmeden yürütülen sendikal faaliyetler, sağlık sistemindeki yapısal sorunları derinleştirmektedir' diyen Babar, sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluk sınırlarını bilmesi; hasta ve hasta yakınlarıyla doğru, etkili ve empatik iletişim kurabilmesi; hasta hakları, mahremiyet, bilgilendirme ve onam süreçlerine hâkim olması ve hizmet kusurunun idari ve hukuki sonuçları konusunda bilinçlendirilmesinin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Babar, bu nedenle sağlık iş kolundaki sendikaların, hasta ve hasta yakını hakları dernekleri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde zorunlu, düzenli ve denetlenebilir eğitim programları hazırlayıp uygulaması gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına da görev düştüğünü ifade eden Babar, 'Bakanlıkların görevi yalnızca sendikalara destek sağlamak değil, bu desteğin karşılığında sorumluluk ve yaptırım mekanizmalarını açık ve kararlı biçimde işletmektir. Sendikalara üyelerine yönelik mesleki, iletişim ve hasta hakları eğitimleri düzenleme zorunluluğu getirilmelidir. Sendika bütçelerinin belirli bir yüzdesi bu eğitim faaliyetlerine ayrılmalı ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen sendikalara idari yaptırımlar uygulanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Babar, 'Eğitim almamış ve yeterince bilinçlendirilmemiş sağlık çalışanı yalnızca kendisini değil; hastayı, hasta yakınını ve sağlık sisteminin tamamını risk altına sokmaktadır. Aynı şekilde bu eğitimi sağlamayan sendikalar da doğacak sonuçlardan sorumludur' ifadelerine yer verdi.

Son olarak TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 'Sağlık sisteminde kaliteyi artırmanın yolu; suçlayıcı değil önleyici, geçici değil kalıcı, bireysel değil kurumsal çözümler üretmekten geçmektedir. Bu da ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, sendikalar ve tüm paydaşların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesiyle mümkündür' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE