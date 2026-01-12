Başkan Demir: “Öğrenci Gelişim Raporları, Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmuştur”
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında Adıyaman'daki okulların genel durumunun görüşüldüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Adıyaman'daki eğitim öğretim çalışmaları ve okulların genel durumu değerlendirildi.
Ayrıca birim yöneticilerinden uhdelerinde bulunan birimlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı.
Kaynak : PERRE
