Ayrıca birim yöneticilerinden uhdelerinde bulunan birimlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Toplantıda Adıyaman'daki eğitim öğretim çalışmaları ve okulların genel durumu değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında Adıyaman'daki okulların genel durumunun görüşüldüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

