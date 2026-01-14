Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında yapılan değerlendirmelerde; sağlıkla ilgili plan ve politikalar, beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik düzenlemeler ile sağlık hizmeti sunumu başlıkları ele alındı. Yapılan incelemeler sonucunda sertifika Adıyaman Üniversitesine verildi.

Sertifikanın takdimi, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Dündar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Betül Sertel ile Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Tülay Altuğ'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin akademik başarının yanı sıra sağlıklı ve nitelikli yaşamı destekleyen uygulamalarla örnek bir kurum olmayı hedeflediğini belirterek, öğrenci ve çalışanların sağlığını önceleyen bu çalışmaların önemine dikkat çekti ve emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE