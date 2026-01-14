Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak (TCK 220/3) ve Nitelikli Yağma (TCK 149) suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik 13 Ocak 2026 tarihinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Kent genelinde 32 adrese, 385 emniyet personelinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 22 şüphelinin tamamı yakalandı.

Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda;

2 adet tabanca

2 adet tüfek

2 adet balistik yelek

91 adet fişek

8 adet tabanca kılıfı

2 adet kelepçe

Suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları ve döviz

Çok sayıda çek

7 adet POS cihazı

11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap

Çok sayıda dijital materyal

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi

