Adıyaman merkeze bağlı Yazıca Çençeng Köyü'nde inşa edilen kalıcı deprem konutlarında, ilk yağmur ve kar yağışlarının ardından zemin sorunları yaşandığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapım ve kontrol süreci yürütülen, kısa süre önce Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından hak sahiplerine teslim edilen konutlarda, temellerin altındaki toprakta boşalmalar meydana geldiği ve istinat duvarlarında kaymalar oluştuğu gözlemlendi.

Konut sahipleri, yağışların ardından bazı yapılarda çatlaklar ve zemin hareketleri yaşandığını belirterek, can güvenliği endişesi nedeniyle evlerinde oturamadıklarını ifade etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaşanan durumun ardından yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Yaşanan gelişmeler üzerine konutların bulunduğu alanda risk oluştuğu, bazı hak sahiplerinin evlerini geçici olarak boşalttığı öğrenildi. Bölgedeki konutlarda teknik inceleme yapılması ve sorunun kaynağının belirlenmesi bekleniyor.

