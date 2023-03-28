Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü esnada Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen Ali Deniz'in yerine Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi’nde oy birliğiyle tek liste halinde gidilen seçimde Mehmet Demir seçilirken Şube Yönetim Kuruluna yedek Listeden Nihat Bilgiç dahil oldu.

Seçimlerin ardından tek liste halindeki Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi'nde isimler şöyle ye aldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde isimler şu şekilde yer aldı:

"Şube Başkanı Mehmet Demir, Şube Başkan Vekili Habib Yıldırım,

Başkan Yardımcısı Bekir Erdinç, Başkan Yardımcısı Ramazan Bayram, Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin,

Başkan Yardımcısı Mehmet Çalış ve Başkan Yardımcısı Nihat Bilgiç"



Kaynak : PHA