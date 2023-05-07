Türkiye'nin satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde öncü şirketi Zer, Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi (RMKM) ile özel bir koleksiyona imza attı. 1970'li yıllarda seri üretim için tasarlanan ve üretilen ilk yerli otomobil Anadol’un STC-16 modeli, geleceğin önemli teknolojilerinden blokzincirde RMKM-A Yansımalar olarak adlandırılan NFT koleksiyonuyla yeniden hayat buldu.

Koleksiyon, yaratıcı medya tasarımlarını taçlandıran prestijli uluslararası ödüllerden MUSE Creative Awards kapsamında da bu yıl ilk kez açılan NFT/Web3 kategorisinde ödüle layık görüldü.

Endüstriyel tarihi, teknolojiyi ve sanatı ortak bir amaç çevresinde bir araya getiren koleksiyon kapsamında 750 eşsiz eser üretildi. Projede, Rahmi M. Koç Müzesi geçmişten günümüze endüstriyel mirası yansıtan bir ayna olarak konumlanırken, Anadol STC-16 her tasarımın merkezinde ana unsur olarak yer aldı. Özel koleksiyondan seçilen 10 eser, Otokoç’un Decentraland’de -111,10 koordinatlarında yer alan deneyim alanı Metazone’da sergileniyor.

BEGÜM AYDINOĞLU: “ANADOL STC-16'YI YENİDEN YAŞATIYORUZ”

Türkiye'de seri üretim için mühendisliği ve tasarımı yapılan ilk otomobil olan Anadol STC-16, 1971 yılında uluslararası yarışlarda Anadol markasına prestij kazandırmak amacıyla bir spor otomobil olarak Eralp Noyan tarafından tasarlandı.

Anadol STC-16'nın NFT uyarlamasını ise meta mimar Begüm Aydınoğlu, Web 3.0 Stratejisti Can Yurdakul ve yaratıcı teknoloji ajansı ME üstlendi. 17 farklı arka plan, 8 farklı renk, 5 farklı platform ve iki logo seçeneğiyle sunulan koleksiyon, Ethereum blokzinciri altyapısı kullanılarak oluşturuldu.

Projenin tasarımını üstlenen Begüm Aydınoğlu, eseri şu şekilde tanımladı:

"Anadol STC-16'yı dijital olarak yeniden yaşıyoruz. Bunu yaparken atmosferini, bizde yarattığı duyguları ve bıraktığı izleri tasarımdan uzaklaşmadan yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu yüzden sadece arabayı gösteren bir NFT eserimiz yok; arabayı ve bizde yarattığı duyguları bütünsel olarak yansıtacak bir ortamımız var. Bu hayal, fiziksel dünyadaki eserlerle kullanıcı, sahip ve hatta müze tarafından kurulan ilişkiyi yeniden yorumluyor ve güçlendirmeyi hedefliyor.”

Koleksiyona Otokoç Metazone’da ev sahipliği yapan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Metaverse dünyası herkese farklı alanlardan erişim imkanı sağlayarak eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynuyor. Biz de Otokoç Otomotiv olarak bu alanda sektörümüze örnek olacak uygulamalara imza atarken, bu gelişmenin hem Cumhuriyetimizin 100. hem de firmamızın 95. yılında hayata geçmesinden ötürü ayrı bir memnuniyet duyuyoruz.”