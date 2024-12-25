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Gelecek Partisi'nin kurucularından olun Yamalı, Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.

2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

Toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yamalı'yı tebrik etti.

Milletvekili Yamalı'nın parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda taktı.

Gelecek Partisi'nden dün istifa ederek bağımsız kalan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti saflarına katıldı.

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