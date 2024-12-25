"Enflasyonla Mücadele Dar Gelirlinin Omuzlarına Yükleniyor"

Alsan, hükûmetin enflasyonla mücadele politikalarını eleştirerek, alınan kararların dar gelirli vatandaşların sırtına yük bindirdiğini ifade etti:

"Enflasyonla mücadele ediyoruz iddiasıyla dar gelirlinin omuzlarına tüm yükü yüklemek, hükûmeti kimsesizin kimsesi değil, kimsesizin hasmı yapar!" dedi.

"Açlık ve Yoksulluk Sınırı Asgari Ücretin Üzerinde"

Açıklanan asgari ücretin güncel ekonomik şartlarla örtüşmediğini dile getiren Alsan, rakamların halkın gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını söyledi:

"22.104 TL’lik asgari ücret, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın simit çay hesabıyla ne de asgari ücretlinin mutfak masrafıyla örtüşmektedir. Açlık sınırının 21.000 TL’yi, yoksulluk sınırının ise 72.500 TL’yi geçtiği şartlarda, bu rakamlar milletimize yapılan haksızlığın en büyüğüdür."

"Vergide Adaletsizlik ve İsraf Devam Ediyor"

Kamu kaynaklarının kullanımına yönelik eleştirilerde bulunan Alsan, vergide adaletsizliğin ve kamuda israfın sürdüğünü ifade etti:

"Vergide adaletsizliğin, kamuda israfın ve 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışının yükü dar gelirlinin sırtına yüklenemez. Bu, izah edilemez ve vicdanların kabul etmeyeceği bir yaklaşımdır."

"Mücadelemiz Devam Edecek"

Anahtar Parti olarak emeğin gerçek karşılığını almak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Alsan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Anahtar Parti olarak işçinin emeğinin gerçek karşılığının verilmesi ve aziz milletimizin müreffeh şartlara ulaşabilmesi için çaba ve mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak : PHA